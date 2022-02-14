В Японии созвали Совет нацбезопасности из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS

Ранним утром в понедельник, 14 февраля, в Токио прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии, которое провел премьер страны Фумио Кисида.

«На встрече с участием заинтересованных министров премьер-министр Кисида дал указание обеспечить безопасность граждан нашей страны в зоне потенциального конфликта и активизировать дипломатические усилия по смягчению напряженности», - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

По его словам, «Япония фиксирует рост напряженности на границе Украины, мы отмечаем проходящие сейчас военные учения в Белоруссии, концентрацию российских боевых кораблей в Черном море». Мацуно отметил, что «ситуация отличается непредсказуемостью и может резко ухудшиться, что вызывает у нас большие опасения», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 11 февраля, МИД Японии призвал граждан страны немедленно покинуть Украину. В Токио определили уровень опасности на украинской территории как четвертый, максимальный. В заявлении японского МИД говорилось о том, что «на границе с Украиной наблюдается усиление военного присутствия России, напряженность растет, ситуация остается непредсказуемой».

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.