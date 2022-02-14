NYT: Самолет, летевший из Лос-Анджелеса в Вашингтон, экстренно сел в Канзас-Сити из-за дебошира

Самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Канзас-Сити Фото: REUTERS

В воскресенье, 13 февраля, летевший из Лос-Анджелеса в Вашингтон самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Канзас-Сити (штат Миссури), сообщает газета New York Times.

По данным издания, такое решение экипажу пришлось принять из-за дебошира на борту. Как рассказали журналистам люди, летевшие этим рейсом, один из пассажиров лайнера во время полета пытался прорваться в кабину пилотов, а также покинуть салон через основной выход.

Представитель компании American Airlines сообщила газете, что неадекватный мужчина «был обезврежен» силами экипажа. Подробности инцидента или причины странного поведения пассажира она раскрывать не стала. Сказала только, что остальных пассажиров компания постарается доставить в Вашингтон из Канзас-Сити другим бортом.

В ФБР заявили, что нарушитель задержан, от других комментариев в Бюро тоже отказались.

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Причиной посадки стало буйное поведение нетрезвого пассажира (подробности).