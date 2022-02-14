Песков заявил, что внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом обстановки в мире

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внешнеполитическую концепцию Москвы доработают с учетом изменений мировой обстановки, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас, - констатировал официальный представитель Кремля. - В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны".

По его словам, основные контуры обновленной внешней политики рассматривались неделю назад на оперативном совещании Совбеза РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, в том числе и с США, однако "насильно мил не будешь", поэтому Москва будет расширять взаимодействие там, где "видит взаимность".

Напомним, по словам Пескова, в Москве надеются, что Европа задумается о собственных интересах и перестанет выполнять установки США.