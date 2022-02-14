Что произошло в ночь на 14 февраля

«КП» – о последних новостях на утро 14 февраля 2022 года Фото: REUTERS

13 февраля президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский уже в третий раз в этом году пообщались по телефону. Их разговор длился около 50 минут, во время беседы украинский президент традиционно просил у Штатов дополнительной финансовой и военной поддержки, а также новых санкций против России.

Кроме того, во время телефонного разговора с главой Белого дома Зеленский попросил американского коллегу «как можно скорее» посетить Киев. Однако, как заявил телеканалу CNN неназванный источник в Вашингтоне, визит Байдена в Незалежную на фоне нынешнего кризиса «крайне маловероятен».

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков счел такое приглашение странным «с учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева». Пушков отметил, что создается такое ощущение, будто «президент Украины не в курсе того, что вот уже неделю заявляют в Вашингтоне» о его стране.

Этой ночью телеканал CBS со ссылкой на собственные источники сообщил что вашингтонская администрация намерена принять меры для того, чтобы все американские служащие, которые на сегодняшний день находятся в Киеве, в ближайшие сутки или двое покинули украинскую столицу.

Накануне Киев запросил встречу с Россией и странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, встреча требуется для обсуждения ситуации вокруг республики.

К слову, газета «Украинская правда» сообщила о том, что местные бизнесмены и оликархи, в том числе и некоторые депутаты Верховной рады, массово вылетают из Незалежной частными самолетами и чартерными рейсами.

Вскоре после этого депутат Рады Вадим Рабинович написал в Facebook, что что украинским парламентариям с полуночи (по московскому времени – с часа ночи понедельника, 14 февраля) запрещено покидать территорию Незалежной.

Тем временем в Москве надеются, что Европа задумается о собственных интересах и перестанет выполнять установки США, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах», но у них «это не всегда получается».

После продолжавшегося почти семь часов заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой генсекретарь CAS Мэтью Риб объявил, что окончательное решение будет вынесено после восьми утра (мск) в понедельник, 14 февраля.

На зимней Олимпиаде в Пекине российская сборная по лыжам добилась огромного успеха, вызвав просто шквал положительных эмоций у болельщиков. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопросы журналистов «Комсомольской правды». В частности, она призналась, что сейчас радуется медалям наших лыжников «даже больше, чем когда-то – своим». Уже сегодня с утра фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряные медали в танцах на льду.

Сегодня – День святого Валентина, который считается днем всех влюбленных, а любовь без поцелуев представить сложно. Между прочим, целоваться не только приятно, но и полезно для здоровья, о чем рассказала «КП» врач-эндокринолог Екатерина Иванникова. Она назвала шесть веских доводов, подтверждающих: целоваться надо почаще.

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