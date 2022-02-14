Российские фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро Олимпиады в танцах на льду

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: REUTERS

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду, пополнив медальную копилку России на Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Золото досталось паре Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция), бронза - Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США).

Судьи поставили Синициной и Кацалапову 220,51 балла, что является личным рекордом российской пары.

Однако французские спортсмены подтвердили статус фаворитов, получив заоблачные 226,98 балла, хотя без небольших помарок даже у них не обошлось.

Этот успех позволил российской команде занять шестое место в медальном зачете. У Олимпийского комитета России теперь четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.