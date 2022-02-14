Депутат Рады Рабинович заявил, что Запад ведет войну с Украиной

Вадим Рабинович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Запад начал войну против Украины. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, война заключается в том, что из-за заявлений западных политиков рушится украинская экономика.

"Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям", - подчеркнул Рабинович.

Напомним, украинские журналисты выяснили, что воздушное пространство Украины закрывают для воздушного транспорта с 14 февраля 2022 года по инициативе западных страховых компаний, которые отказались покрывать риски самолетов, летающих над территорией Незалежной.

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