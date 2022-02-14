МОК не винит ОКР из-за ситуации с допинг-пробой фигуристки Валиевой

Камила Валиева Фото: REUTERS

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает ситуацию с сомнительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой как единичный случай, заявил пресс-секретарь организации Марк Адамс. Об этом сообщает "КП-Спорт".

По его словам, в связи с этим никой вины на Олимпийский комитет России (ОКР) не возлагается. В связи с этим об ужесточении ограничений в отношении российского спорта речи не идет.

"На ОКР никто не указывал, как на виновника в ситуации с Валиевой, - подчеркнул Адамс. - Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Вашингтон начать против России разбирательство в связи с ситуацией с сомнительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, руководитель ОКР Станислав Поздняков выразил мнение, что обнародование результатов допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой могли умышленно задержать до окончания командного турнира Олимпиады в Пекин.