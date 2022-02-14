Суд позволил Камиле Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде

Камила Валиева Фото: REUTERS

Российская фигуристка Камила Валиева продолжит выступление в личном первенстве Олимпиады 2022 в Пекине. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд в понедельник, 14 февраля 2022 года. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Напомним, судебное разбирательство связано с сомнительной допинг-пробой спортсменки, которую взяли еще в декабре 2021 года, однако о запрещенном веществе в ней объявили только во время Олимпийских игр, когда фигуристка Валиева помогла победить российской команде, установив несколько мировых рекордов. Причем все пробы, взятые во время Олимпиады, были чистыми.

Заседание продлилось несколько часов. В результате суд подтвердил, что Камила Валиева может продолжить выступление на Олимпиаде, отклонив апелляции Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с официальным заявлением по ситуации с допинг-скандалом вокруг Камилы Валиевой. В ведомстве подчеркнули, что будут до конца отстаивать право спортсменки представлять Россию на Олимпиаде в Пекине, и на это имеются достаточные основания.