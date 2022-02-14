Курс доллара превысил 78 рублей впервые с 28 января 2022

Рубль упал по отношению к доллару, но затем снова укрепился Фото: REUTERS

Курс рубля упал до рекордной отметки за две недели, впервые с 28 января 2022 года достигнув показателя 78 рублей за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Московской биржи.

Падение достигло своего пика 14 февраля 2022 года в 7:07 по московскому времени, когда максимальная стоимость доллара достигла 78,29, после чего российская валюта укрепилась по отношению к американской. По данным на 8:53 (мск) курс доллара составляет 77,1-77,2 рубля.

Как ранее писал сайт kp.ru, в случае эскалации конфликта на Украине рубль может просесть на 20% - до 85 - 90 рублей за доллар. Такой прогноз опубликовали аналитики инвесткомпании "Ренессанс Капитал".

По мнению экспертов, серьезные последствия будут для всех российских финансовых рынков. Упадут акции, подешевеют облигации. А Центробанку придется срочно вмешиваться и принимать "экстренные меры", чтобы стабилизировать ситуацию.