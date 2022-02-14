Алиса поможет придумать "валентинку" на День всех влюбленных

Фото: Anthony Shkraba, pexels.com

Пользователи Яндекса могут поручить придумать поздравления с Днем святого Валентина помощнику Алисе, говорится в пресс-релизе компании (есть в распоряжении kp.ru).

Пожелания создаются по запросу «валентинки от Алисы» непосредственно в поиске Яндекса. Кроме этого, можно дать команду голосом «Алиса, сочини валентинку». Сам текст поздравления и картинка формируются нейросетями.

Помощник может создавать и подписывать валентинки и отсылать их по адресатам — на e-mail, в мессенджеры или соцсети. Потребуется только ввести имя возлюбленного и при желании еще несколько строк, все остальное сделает Алиса.

Ранее kp.ru писал об истории и традициях Дня святого Валентина. История празднования берет свое начало в Древнем Риме. Но широко праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали только в XIX веке. И в тех пор ежегодно 14 февраля влюбленные дарят друг другу открытки в форме сердца и подарки.