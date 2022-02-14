Песков заявил, что переговоры по вопросам разоружения идут "не очень хорошо"

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Переговоры по теме разоружения идут "не очень хорошо", признал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

"В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом", - констатировал пресс-секретарь президента России.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин назвал ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности "политическими клише". По его словам, создается впечатление, будто Москва и не ставила перед Вашингтоном ключевые вопросы, не обозначала свои основные озабоченности.

По словам Владимира Путина, для России диалог с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности не закончен. Он отметил, что США с Альянсом "просто обошли" ключевые вопросы.