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Политика14 февраля 2022 6:19

Песков заявил, что переговоры по вопросам разоружения идут "не очень хорошо"

Пресс-секретарь Кремля выразил мнение, что обсуждение затянется на несколько лет
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Переговоры по теме разоружения идут "не очень хорошо", признал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

"В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом", - констатировал пресс-секретарь президента России.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин назвал ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности "политическими клише". По его словам, создается впечатление, будто Москва и не ставила перед Вашингтоном ключевые вопросы, не обозначала свои основные озабоченности.

По словам Владимира Путина, для России диалог с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности не закончен. Он отметил, что США с Альянсом "просто обошли" ключевые вопросы.