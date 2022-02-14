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Политика14 февраля 2022 6:40

Песков назвал преимущество в работе с администрацией США

Песков назвал наличие каналов для диалога плюсом в работе с администрацией США
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюсом в работе РФ с текущей администрацией США можно назвать наличие некоторых каналов для диалога, так как пару лет назад диалог был на нулевом уровне, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Тут, наверное, можно к положительным моментам отнести то, что как бы ни было трудно в других направлениях, но все же есть некоторые каналы для диалога. В диалоге находятся президенты, идут обсуждения по другим направлениям... Это является плюсом, поскольку буквально два года назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было. Но в остальном – увы - в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе", – отметил Песков.

Как ранее писал kp.ru, ранее представитель Кремля заявил, что Россия никогда не выступала источником напряжения отношений с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что РФ настроена решать имеющиеся проблемы через переговоры. И добавил, что Россия принимала и будет принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности страны.