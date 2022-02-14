Песков заявил, что отношения России и США "фактически лежат на полу"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отношения России и США находятся на такой низкой точке, что "фактически лежат на полу", заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако, по словам официального представителя Кремля, есть и положительные моменты в отношениях с нынешней администрацией президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

Одним из них Дмитрий Песков назвал наличие каналов для диалога. В частности, он ведется и между главами государств, отметил пресс-секретарь президента России.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков заявил, что внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом обстановки в мире. Пресс-секретарь президента уточнил, что контуры обновленной внешней политики уже рассматривались.

Напомним, Дмитрий Песков выразил уверенность, что у России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции. Он подчеркнул, что любое выступление Путина вызывает интерес во всем мире.