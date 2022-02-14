В Кремле заявили, что Россия не получила прямых ответов США по гарантиям безопасности

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не получила от Соединенных Штатов прямых ответов на предложения по гарантиям безопасности, но президент страны Владимир Путин будет последователен в позиции по этому вопросу и продолжит обращать внимание на важность озвученных вопросов. Соответствующее заявление сделал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что США предприняли попытку сконцентрироваться на второстепенных деталях, чтобы избежать "понимания критически важных для нас проблем". Однако, российская стороны продолжит гнуть свою линию, заверил Песков.

"У меня нет никакого сомнения, что президент Путин будет и далее последователен в своей позиции и будет настаивать на том, чтобы те вопросы, которые являются для нас фактически экзистенциональными вопросами, чтобы эти вопросы не оставлялись без внимания и не игнорировались", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что вопрос о предоставлении правовых гарантий безопасности России стал неотложным. К настоящему времени накоплена "критическая" масса проблем.