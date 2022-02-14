В России предложили освободить россиян от комиссии за внутрибанковские переводы Фото: Shutterstock

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой отменить комиссию для физических лиц на внутрибанковские переводы. Политолог направил свое предложение на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Антон Орлов отмечает, что в условиях пандемии нужно стараться свести к минимуму личные контакты. Доступность интернет-ресурсов – ключевое условие для решения этой задачи.

Сегодня многие перешли на дистанционные покупки, стали активно использовать системы интернет-банкинга, которые позволяют переводить безналичные средства на карты родных и близких, оплачивать таким образом коммунальные услуги.

Но некоторые банки по-прежнему взимают комиссию за внутрибанковские переводы между физическими лицами. Это ведет к потере средств и многие принимают решение в пользу наличных. А значит и личных контактов, что не способствует победе над пандемией.

- В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета банкам взимать комиссию за денежные переводы между физическими лицами в случае, если данные транзакции производятся в системе одного банка между его клиентами, - цитирует RT текст обращения.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поделилась своим отношением к ипотеке без первоначального взноса.

Ипотечный кредит без первоначального взноса является «плохим» продуктом, из-за которого, в том числе, произошел масштабный кризис в Соединенных Штатах Америки в 2000-е годы, отразившийся на всей планете. Она предостерегла банки от подобных шагов, сообщает ФАН.

Тем временем в России в очередной раз повысилась ключевая ставка ЦБ, а вслед за ней стали расти процентные ставки по кредитам. Эксперты советуют не торопиться с оформлением ипотечных кредитов и подумать, посильным ли окажется финансовая нагрузка, сообщает Life.