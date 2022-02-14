Олимпийский комитет США разочарован решением суда по делу фигуристки Валиевой

Камила Валиева Фото: REUTERS

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США выразили разочарование в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву до выступления в личном турнире Олимпийских игр - 2022 в Пекине. Об этом сообщает "КП-Спорт".

"Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве отказывают, - говорится в заявлении американских спортивных организаций. - Похоже, это еще одна глава в систематическом и повсеместном игнорировании чистого спорта в России".

В связи с этим Олимпийский и Паралимпийский комитеты Соединенных Штатов призвали всех участников олимпийского движения продолжить борьбу за чистый спорт, чтобы "защищать честность спорта" и обеспечивать соответствие спортсменов и тренеров "самым высоким стандартам".

Как ранее писал сайт kp.ru, российская фигуристка Камила Валиева продолжит выступление в личном первенстве Олимпиады 2022 в Пекине. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, все допинг-пробы Валиевой, сделанные во время проведения Олимпиады, показали, что фигуристка не использовала запрещенные препараты. Сомнительный результат показала единственная допинг-проба, которую взяли во время проведения чемпионата России 25 декабря 2021 года, но это к юрисдикции Международного олимпийского комитета (МОК) не относится, констатировали в Олимпийском комитете России.