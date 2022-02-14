В Минкультуры приостановили обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей

Глава Минкультуры России Ольга Любимова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минкультуры России приостановили общественные обсуждение проекта указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Этот документ в январе 2022 года разместили на портале нормативных правовых актов. В сообщении Минкультуры уточняется, что приостановить обсуждение решили в целях разработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа. Они призваны учесть все мнения, доводы и замечания, полученные в адрес разработчиков.

Напомним, проект подготовили в Российском НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева в сотрудничестве с экспертами. В процессе общественных обсуждений к тексту документа получили 1479 отзывов. "За" принятие документа проголосовали 100 760 пользователей сайта, а "против" – 78 928.

Как ранее писал kp.ru, Минкультуры намерено проверить репертуар российских театров на соответствие стратегии национальной безопасности. Об этом рассказал глава общественного совета при ведомстве Михаил Лермонтов. Он пояснил, что это решение приняли после спектакля Современника «Первый хлеб».