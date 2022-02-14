Россиянам рассказали о новых правилах получения медсправки на водительские права

Лишенным прав за нетрезвое вождение потребуется сдача дополнительных анализов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Россиянам, которые были лишены водительских прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, с марта 2022 года будут сдавать дополнительные анализы для получения медицинской справки водителя. Об этом рассказал РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Речь идет о нескольких новых анализах, в том числе крови.

"По новым правилам, если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, ему придется эти анализы сдавать обязательно", - уточнил Солдунов.

По его словам, аналогичные анализы могут направить сдавать и тех россиян, которых не лишали прав за пьяное вождение. Для этого достаточно внешних признаков хронического алкоголизма или наркомании.

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