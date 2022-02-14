В Госдуме отреагировали на допуск Валиевой к личным соревнованиям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву до участия в личных соревнованиях одиночниц на ОИ в Пекине. Парламентарий назвал такой шаг «единственно правильным и справедливым».

В Госдуме уверены, что фигуристка стала заложницей обстоятельств и странных решений Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое «по непонятным причинам» так долго тянуло со вскрытием допинг-пробы спортсменки.

- Мы поздравляем нашу спортсменку с допуском к личным соревнованиям. Никто не говорит о том, что все обвинения сняты. Нам предстоит достаточно большая работа, в том числе адвокатская, чтобы доказать ее невиновность, - отметил Дмитрий Свищев в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что у России есть вопросы, почему были затянуты оглашения результаты пробы. Эти же вопросы возникли у CAS.

-Промежуточная победа есть. Для Камилы, вероятно, эта неделя была самой сложной в жизни,- заключил депутат.

По мнению парламентария, Федерация фигурного катания России должна инициировать собственную проверку, чтобы установить, как препарат попал в организм спортсменки.

А вот олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова высказала уверенность, что Камилу Валиеву не оставят в покое. Наверняка, согласно практике, разнообразные организации, в том числе антидопинговые агентства разных стран, начнут возмущаться и продолжат давить на спортсменку, пишет газета "Известия".

Тем временем, глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс надеется, что Олимпиада в Пекине запомнится не только допинг-скандалом с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которую в итоге допустили до соревнований, сообщает ФАН.