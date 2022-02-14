Исследования показали безопасность комбинированного применения "Спутника Лайт" и AstraZeneca Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Промежуточные итоги второй фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины против COVID "Спутник V" - "Спутник Лайт" не обнаружили серьезных нежелательных явлений, сообщили РФПИ, AstraZeneca и "Р-Фарм".

"В процессе исследований, в которых приняли участие 100 добровольцев в России и столько же добровольцев в Азербайджане, комбинация препаратов показала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с итогами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин AstraZeneca, "Спутник V" и "Спутник Лайт", - уточняется в пресс-релизе.

В ходе проведения исследования добровольцам в разной последовательности вводились внутримышечные инъекции вакцины AstraZeneca и компонента Ad26-S вакцины "Спутник V", интервал прививок составил 28 дней.

Как ранее писал kp.ru, в начале января сообщалось, что британско-шведская компания AstraZeneca сообщила о планах зарегистрировать свою вакцину от коронавируса в России после того, как получит данные по итогам клинических исследований ее комбинации со «Спутником Лайт».