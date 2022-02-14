Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт14 февраля 2022 8:50

WADA объяснило, почему допинг-пробу Валиевой не проверили до Олимпиады

В лаборатории WADA не знали, что допинг-пробу Валиевой нужно проверить до Олимпиады
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (28)Комментарии (28)(28)
Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: REUTERS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило, почему допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой, отобранную еще в декабре 2021 года, проверили уже после старта Олимпийских игр в Пекине.

"Образец не был отмечен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетный при его передаче в лабораторию в Стокгольме. Это означает, что лаборатория не знала о необходимости ускоренной проверки образца", - говорится в тексте пресс-релиза WADA.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что международные стандарты для лаборатории WADA предусматривают 20 дней на загрузку пробы. Так как давшие сомнительный результат анализы взяли еще 25 декабря, то возникает вопрос, почему о них заявили только 8 февраля, подчеркнул президент ОКР.

Напомним, Камила Валиева продолжит выступление в личном первенстве Олимпиады 2022 в Пекине. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд в понедельник, 14 февраля 2022 года.