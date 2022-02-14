WADA объяснило, почему допинг-пробу Валиевой не проверили до Олимпиады

Камила Валиева Фото: REUTERS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило, почему допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой, отобранную еще в декабре 2021 года, проверили уже после старта Олимпийских игр в Пекине.

"Образец не был отмечен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетный при его передаче в лабораторию в Стокгольме. Это означает, что лаборатория не знала о необходимости ускоренной проверки образца", - говорится в тексте пресс-релиза WADA.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что международные стандарты для лаборатории WADA предусматривают 20 дней на загрузку пробы. Так как давшие сомнительный результат анализы взяли еще 25 декабря, то возникает вопрос, почему о них заявили только 8 февраля, подчеркнул президент ОКР.

Напомним, Камила Валиева продолжит выступление в личном первенстве Олимпиады 2022 в Пекине. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд в понедельник, 14 февраля 2022 года.