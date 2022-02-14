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Происшествия14 февраля 2022 9:01

Замглавы управления автодорог Тамбовской области Вакульчика убит в подъезде дома

Неизвестный зарезал чиновника насмерть
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Заместитель главы управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик

Заместитель главы управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик

Фото: Архив "КП" Тамбов

Заместитель главы управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик убит сегодня утром, 14 февраля в подъезде своего дома. Об этом сообщает tambov.kp.ru.

Как уточняет издание, неизвестный бросился на чиновника и нанес ему ножевые ранения. Местные жители вызвали пострадавшему скорую помощь, но спасти его не удалось.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК по региону.

Виктор Вакульчик трудился в органах власти с 2016 года. Ранее он был главой предприятия "Тамбовтранс", которое осуществляет пассажирские перевозки в городе. В последнее время находился на посту замглавы управления автодорог Тамбовской области.

Как ранее писал kp.ru, Тамбовский вице-губернатор Глеб Чулков погиб в результате падения с пятого этажа, чиновник оставил покаянную записку. Его подозревали в крупном мошенничестве.