Замглавы управления автодорог Тамбовской области Вакульчика убит в подъезде дома

Заместитель главы управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик Фото: Архив "КП" Тамбов

Заместитель главы управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик убит сегодня утром, 14 февраля в подъезде своего дома. Об этом сообщает tambov.kp.ru.

Как уточняет издание, неизвестный бросился на чиновника и нанес ему ножевые ранения. Местные жители вызвали пострадавшему скорую помощь, но спасти его не удалось.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК по региону.

Виктор Вакульчик трудился в органах власти с 2016 года. Ранее он был главой предприятия "Тамбовтранс", которое осуществляет пассажирские перевозки в городе. В последнее время находился на посту замглавы управления автодорог Тамбовской области.

Как ранее писал kp.ru, Тамбовский вице-губернатор Глеб Чулков погиб в результате падения с пятого этажа, чиновник оставил покаянную записку. Его подозревали в крупном мошенничестве.