В России 14 февраля 2022 выявлено 180 456 случаев заражения коронавирусом Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

За минувшие сутки в России выявили 180 456 новых случаев инфицирования коронавирусом. Такие данные в понедельник, 14 февраля 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщают в Оперштабе, наибольшее число заболевших на этот раз зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 11 384. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург с показателем 9 616. Тройку в очередной раз замыкает Московская область, где зафиксировали 6 398 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, случаи заражения выявили во всех 85 российских регионах. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано 683 летальных исхода, а полностью выздоровели 97 185 человек.

Таким образом, по состоянию на 14 февраля 2022 года общее количество заразившихся коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 14 313 965. Жертвами инфекции стал 340 931 человек, а выздоровели 11 333 044 пациента.