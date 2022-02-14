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Здоровье14 февраля 2022 9:20

Два новых варианта "омикрона" обнаружили в Польше

В польском минздраве пока не знают, какое течение болезни дадут эти варианты
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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В Польше обнаружили два новых варианта "омикрона"

В Польше обнаружили два новых варианта "омикрона"

Фото: REUTERS

Два новых варианта штамма коронавируса "омикрон" обнаружили в Польше, сообщил замминистра здравоохранения страны Вальдемар Краска в эфире Польского радио.

"У нас уже есть сейчас два новых субварианта штамма "омикрон", которые распространены в нашей стране", - сказал Краска.

Он также добавил, что в Минздраве пока не знают, как эти варианты "поведут себя и какое течение болезни они дадут".

"Коронавирус так просто не исчезнет. Я думаю, что некоторые привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, - это должно соблюдаться, возможно, не навсегда, но, безусловно, на более долгий период", - подытожил Краска.

При этом он отметил, что "омикрон" составляет уже 96% от всех выявляемых в Польше инцидентов коронавируса.

Ранее kp.ru писал о том, как понять, что человек заразился штаммом "омикрон". Отмечалось, что все ПЦР-тесты могут выявлять заражение этим вариантом коронавирусной инфекции.