Два новых варианта "омикрона" обнаружили в Польше

В Польше обнаружили два новых варианта "омикрона" Фото: REUTERS

Два новых варианта штамма коронавируса "омикрон" обнаружили в Польше, сообщил замминистра здравоохранения страны Вальдемар Краска в эфире Польского радио.

"У нас уже есть сейчас два новых субварианта штамма "омикрон", которые распространены в нашей стране", - сказал Краска.

Он также добавил, что в Минздраве пока не знают, как эти варианты "поведут себя и какое течение болезни они дадут".

"Коронавирус так просто не исчезнет. Я думаю, что некоторые привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, - это должно соблюдаться, возможно, не навсегда, но, безусловно, на более долгий период", - подытожил Краска.

При этом он отметил, что "омикрон" составляет уже 96% от всех выявляемых в Польше инцидентов коронавируса.

Ранее kp.ru писал о том, как понять, что человек заразился штаммом "омикрон". Отмечалось, что все ПЦР-тесты могут выявлять заражение этим вариантом коронавирусной инфекции.