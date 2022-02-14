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Экономика14 февраля 2022 9:31

Депутат Бундестага Дагделен назвала неприемлемыми требования США об остановке "Северного потока - 2"

По ее словам, ультимативные заявления Байдена являются неуважением к "демократическому суверенитету Германии и ее европейских партнеров"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В Германии обвинили США в неуважении к "демократическому суверенитету Германии и ее европейских партнеров" из-за требования по российскому газопроводу

В Германии обвинили США в неуважении к "демократическому суверенитету Германии и ее европейских партнеров" из-за требования по российскому газопроводу

Фото: REUTERS

Депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен прокомментировала ТАСС заявления США о необходимости остановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2".

Народная избранница подчеркнула, что это не только неприемлемые требования, но и признак неуважения к "демократическому суверенитету Германии и ее европейских партнеров".

"Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток - 2", а само при этом повышает объемы импорта нефти из России", - констатировала Дагдален.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские власти при остановке проекта газопровода "Северный поток – 2" прежде всего навредят немецким компаниям и жителям Германии. Такое заявление сделал российский посол в Берлине Сергей Нечаев, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что в случае якобы возможного вторжения России на Украину трубопровода "больше не будет".

Российский дипломат также обратил внимание на то, что "Северный поток – 2" является многосторонним экономическим проектом, в котором задействовано сразу несколько европейских корпораций.