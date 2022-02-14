Консультации России с США по антитеррору прекращены по инициативе Вашингтона

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Российско-американские консультации по антитеррору прекращены по инициативе США, пока американские власти не подают никаких сигналов об их возобновлении. Об этом сегодня, 14 февраля заявил журналистам замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

"Пока консультации прекращены по инициативе американской стороны, и поэтому пока сигналы какие-либо возобновлении отсутствуют", – отметил замглавы МИД, отвечая на вопрос ТАСС.

Напомним, в Москве ранее неоднократно подчеркивали, что диалог России и США по вопросам борьбы с терроризмом приносит пользу обеим сторонам, и выражали свою заинтересованность в его продолжении.

Как ранее писал kp.ru, США получили от России ответ на предложения Вашингтона в сфере безопасности. Американские власти заявили, что не планируют обсуждать этот документ публично. Будет непродуктивным вести переговоры в публичном пространстве, заявили там.