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Политика14 февраля 2022 9:32

Лукашенко считает, что страны Запада хотят развязать конфликт на Украине, но не намерены воевать сами

По словам президента Белоруссии, украинские политики начинают «отбрыкиваться от общей линии Запада»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лукашенко считает, что страны Запада хотят развязать конфликт на Украине, но не намерены воевать сами

Лукашенко считает, что страны Запада хотят развязать конфликт на Украине, но не намерены воевать сами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада хотят развязать конфликт с участием Украины, однако сами воевать не намерены. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 14 февраля, во время встречи с украинским политиком Александром Морозом.

Белорусский лидер заявил, что украинские политики начинают «отбрыкиваться от общей линии Запада».

«Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко», - приводит агентство БелТА слова президента Белоруссии.

Лукашенко указал на то, что сегодня в западных странах постоянно звучит тема нападения России на Украину. По его словам, если бы кто-то планировал какую-то войну, то средства массовой информации вели бы себя «совершенно по-другому». «Потому что СМИ - это артподготовка современной войны», - отметил он.