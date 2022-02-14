Лукашенко считает, что страны Запада хотят развязать конфликт на Украине, но не намерены воевать сами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада хотят развязать конфликт с участием Украины, однако сами воевать не намерены. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 14 февраля, во время встречи с украинским политиком Александром Морозом.

Белорусский лидер заявил, что украинские политики начинают «отбрыкиваться от общей линии Запада».

«Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко», - приводит агентство БелТА слова президента Белоруссии.

Лукашенко указал на то, что сегодня в западных странах постоянно звучит тема нападения России на Украину. По его словам, если бы кто-то планировал какую-то войну, то средства массовой информации вели бы себя «совершенно по-другому». «Потому что СМИ - это артподготовка современной войны», - отметил он.