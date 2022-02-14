Байден не стал давать Зеленскому четких ответов на запрос помощи Украине Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся в минувшие воскресенье, 13 февраля, не смог дать четких ответов на просьбы о предоставлении дополнительной помощи Украине, а также поездке в Киев.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, Вашингтон изучает возможность предоставления Киеву дополнительной экономической помощи, однако вероятность визита американского лидера на Украину на фоне призыва в адрес американцев покинуть незалежную крайне мала.

Напомним, как сообщалось ранее, во время телефонного разговора, который длился около 50 минут, украинский лидер попросил главу Белого дому очередную дополнительную военную и финансовую поддержку для страны, а также пригласил американского президента «как можно скорее» посетить Киев. Кроме того, главы государств затронули вопросы безопасности.