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Политика14 февраля 2022 9:46

Байден не стал давать Зеленскому четких ответов на запрос помощи Украине

Bloomberg: Байден не стал давать Зеленскому четких ответов на запрос помощи Украине
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Байден не стал давать Зеленскому четких ответов на запрос помощи Украине

Байден не стал давать Зеленскому четких ответов на запрос помощи Украине

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся в минувшие воскресенье, 13 февраля, не смог дать четких ответов на просьбы о предоставлении дополнительной помощи Украине, а также поездке в Киев.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, Вашингтон изучает возможность предоставления Киеву дополнительной экономической помощи, однако вероятность визита американского лидера на Украину на фоне призыва в адрес американцев покинуть незалежную крайне мала.

Напомним, как сообщалось ранее, во время телефонного разговора, который длился около 50 минут, украинский лидер попросил главу Белого дому очередную дополнительную военную и финансовую поддержку для страны, а также пригласил американского президента «как можно скорее» посетить Киев. Кроме того, главы государств затронули вопросы безопасности.