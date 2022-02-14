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Политика14 февраля 2022 9:54

Лукашенко рассказал, когда российские военные покинут Белоруссию

Лукашенко сообщил, что российские военные покинут Белоруссию по окончании учений "Союзная решимость"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

Сроки возвращения российских военных в Россию будут определены, "когда решим с президентом РФ это сделать и когда завершатся учения", сказал глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским политическим деятелем Александром Морозом.

"Это нам предстоит принимать решение: это наша территория", — заявил Лукашенко.

При этом белорусский лидер напомнил, что США тысячами перебрасывает на территории Польши и Прибалтики вооруженные силы.

Как ранее писал kp.ru, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что войска России уйдут из Белоруссии по окончании учений. Он подчеркнул, что никто никогда и не заявлял, что войска РФ будут оставаться на территории Белоруссии. По словам Пескова, проводятся союзные учения и предусматривается, что по завершении этих мероприятий войска вернутся в свои постоянные места дислокации.