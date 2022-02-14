Посол Украины в Британии заявил, что уступки Киева не касаются отказа от членства в НАТО Фото: REUTERS

Любые уступки Киева не касаются отказа от членства в Североатлантическом альянсе. Такое пояснение седлал украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, корректируя ранее сделанное им заявление.

Напомним, накануне дипломат заявил, что Киев готов отказаться от членства в альянсе, если это поможет предотвратить «вооруженный конфликт с Россией». По его словам, Украина рассматривает подобную возможность, несмотря на то что незалежная «мечтает вступить в НАТО многие годы».

«Прямо сейчас мы не входим в НАТО и, чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки, и это то, что мы делаем в разговоре с Россией. Это не имеет ничего общего с НАТО, что прописано в нашей конституции», - уточнил украинский посол в интервью BBC.

Как отметил Пристайко, на сегодняшний день Киев должен искать «что-то другое наподобие двусторонних соглашений с Великобританией, США».