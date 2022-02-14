Цена нефти Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с 2014 года

Стоимость нефти обновила рекорд за последние семь лет Фото: REUTERS

Мировые цены на нефть в понедельник, 14 февраля 2022 года, продолжили свой рост. На этот раз топливо подорожало на 1,73%.

В итоге стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE достигла 96,07 доллара за баррель, правда, потом немного снизилась. Это максимальный показатель с октября 2014 года.

Напомним, тремя днями днем ранее впервые за несколько лет стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель.

Эксперты связывают тенденции роста с опасениями, что из-за дефицита газа в хранилищах Европы возможен вариант с использованием нефти в качестве альтернативного источника энергии.

Как ранее писал сайт kp.ru, дополнительные доходы российского бюджета в связи с подорожанием нефти могут составить от 65 миллиардов долларов. Россия сможет заработать такую сумму, если цены на черное золото останутся на уровне 90 долларов за баррель. В случае повышения цен на нефть до 100 долларов бюджет страны может пополниться на 73-80 миллиардов долларов.