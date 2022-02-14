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Спорт14 февраля 2022 10:27

В Кремле приветствуют решение Спортивного арбитража по фигуристке Камиле Валиевой

Песков пожелал российской фигуристке успешно выступить на Олимпийских играх
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кремле приветствуют решение Спортивного арбитража по фигуристке Камиле Валиевой

В Кремле приветствуют решение Спортивного арбитража по фигуристке Камиле Валиевой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле желают российской фигуристке Камиле Валиевой успешно выступить на Олимпийских играх в Пекине, а также приветствуют решение Спортивного арбитража, которое позволяет спортсменке и далее выступать на Олимпиаде. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду, как и каждому спортсмену. Это, наверное, мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен, наверное, идет к этой своей мечте», - заявил представитель Кремля, отметив, что Россия рада, что российская фигуристка сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в понедельник, 14 февраля, принял решение, согласно которому российская фигуристка продолжит выступление в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Однако, как писал сайт kp.ru, Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что если Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании, то церемония награждения также не состоится, как это было решено с командным турниром.