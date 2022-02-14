Песков: Путин проведет обсуждение проекта по сохранению традиционных ценностей в марте 2022

Владимир Путин Фото: REUTERS

Проект указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" смогут обсудить на совете по культуре, который проведет президент России Владимир Путин. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в понедельник, 14 февраля.

Официальный представитель Кремля уточнил, что мероприятие запланировано на середину марта 2022 года.

В связи с тем, что проект вызвал критику многих культурных деятелей, его будут дорабатывать, уточнил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минкультуры России приостановили общественные обсуждение проекта. В ведомстве подчеркнули, что решение принято в целях разработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа. Они призваны учесть все мнения, доводы и замечания, полученные в адрес разработчиков.