Генштаб России заявил, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий в Донбассе

Генштаб РФ заявил, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий в Донбассе Фото: REUTERS

Западные страны целенаправленно провоцируют Киев к попытке реализовать силовой сценарий в Донбассе. Такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Станислав Гаджимагомедов

«Военная поддержка Украины со стороны НАТО провоцирует Киев на силовое решение проблемы Донбасса, после чего внимание может быть обращено и на Крым», - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации, отметив, что после эскалации ситуации на Востоке Украины, внимание западных стран может быть обращено на Крым.

Напомним, в минувший четверг, 10 февраля, Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) заявила о размещении Украиной «Градов» вблизи линии соприкосновения. На следующий день в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для подготовки наступления перебросили в Донбасс дивизион зенитных ракетных систем С-300, а также сообщалось о наличие в районах населенных пунктов Широкино и Попасная в Донбассе английских и польских наемников.