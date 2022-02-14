Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной из-за соображений безопасности Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания Norwegian из Норвегии приняла решение о временной приостановке полетов над территорией Украины "по соображениям безопасности", сообщает телекомпания TV2.

"Это решение приняли на основе анализа ситуации с безопасностью. Нами было принято решение временно не осуществлять полеты над Украиной. Безопасность превыше всего", – заявил каналу представитель компании Эсбен Туман.

Ранее норвежские власти посоветовали всем гражданам этой страны покинуть Украину из-за "серьезной и непредсказуемой ситуации с безопасностью", а также отменить любые поездки на Украину, в Россию и Белоруссию.

Как ранее писал kp.ru, США и ряд страны Европы допускают в отношении России агрессивную риторику, но Москва отказывается принимать ее во внимание. Об этом заявлял пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.