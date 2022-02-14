Песков предложил дождаться заявления о возвращении российских военных из Белоруссии

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возвращении российских военных после учений в Белоруссии.

Официальный представитель Кремля предложил не забегать вперед, и дождаться официального заявления по этому поводу, которое должно прозвучать после встречи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны России Олег Воинов заявил, что учения "Союзная решимость – 2022" пройдут на территории Белоруссии в период с 10 по 20 февраля. К учениям привлечены ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко рассказал, что сроки возвращения российских военных в Россию будут определены, "когда решим с президентом РФ это сделать и когда завершатся учения".