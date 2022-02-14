Путин проведет встречу с Лавровым и Шойгу

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 14 февраля встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня президент России, кроме других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу", - сказал он представителям СМИ.

Также Песков отметил, что Владимир Путин в понедельник работает в Кремле.

Как ранее сообщил kp.ru, Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили российские инициативы по гарантиям безопасности. Лидеры двух стран пришли к договоренности о продолжении диалога по всему комплексу вопросов европейской безопасности. Россия представила их для США и НАТО, а недавно получила от сторон письменные ответы на свои предложения.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, Путин сообщил Макрону, что США и НАТО в ответах по российским инициативам проигнорировали вопрос о принципе неделимости безопасности. Также они не стали брать во внимание вопросы принципиальной озабоченности, волнующие Москву.