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Политика14 февраля 2022 10:56

Путин проведет встречу с Лавровым и Шойгу

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 14 февраля встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня президент России, кроме других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу", - сказал он представителям СМИ.

Также Песков отметил, что Владимир Путин в понедельник работает в Кремле.

Как ранее сообщил kp.ru, Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили российские инициативы по гарантиям безопасности. Лидеры двух стран пришли к договоренности о продолжении диалога по всему комплексу вопросов европейской безопасности. Россия представила их для США и НАТО, а недавно получила от сторон письменные ответы на свои предложения.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, Путин сообщил Макрону, что США и НАТО в ответах по российским инициативам проигнорировали вопрос о принципе неделимости безопасности. Также они не стали брать во внимание вопросы принципиальной озабоченности, волнующие Москву.