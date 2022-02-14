Песков о стрельбе по кораблям-нарушителям: военные России строго следуют протоколу

Песков заявил, что военные строго следуют протоколу при вторжении иностранных судов в воды России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные строго следуют существующем протоколам при вторжении иностранных судов в территориальные воды России. Такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее представитель российского Генштаба заявил о готовности России нанести удар по зашедшим в территориальные воды страны иностранным кораблям, а также подлодкам.

Песков, комментируя заявление представителя российского Генштаба, отметил, что в стране существует определенный протокол действий в отношении иностранных судов при их вторжении в территориальные воды страны. «Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов», - добавил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, Генштаб России также заявил, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий в Донбассе, отметив, что после эскалации ситуации на Востоке Украины, внимание западных стран может быть обращено на Крым.