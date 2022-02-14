Губернатор Василий Орлов поручил создать в Амурской области современные объекты дорожного сервиса

Приамурье собирается модернизировать АЗС, станции техобслуживания, гостиницы, кафе и магазины, расположенные вдоль дорог. Фото: Олег УКЛАДОВ

Амурская область начнет развивать комфортную инфраструктуру для автомобилистов, путешествующих по дорогам региона. Губернатор Василий Орлов поручил региональному правительству организовать работу по созданию в Приамурье современных объектов дорожного сервиса.

- В Амурской области функционирует большое количество уникальных объектов, которых нет в других регионах. Однако качество и плотность туристической инфраструктуры вдоль дорог, соединяющих эти локации, оставляет желать лучшего. В связи с этим необходимо организовать системную работу по созданию в Приамурье современных объектов дорожного сервиса. Новые или модернизированные АЗС, станции техобслуживания, гостиницы, кафе и торговые площади с единым узнаваемым внешним обликом будут востребованы не только у путешественников, но и большого числа людей рабочих профессий - водителей автобусов, грузовиков, спецтехники, - отметил Василий Орлов.

Регион собирается предоставить особые меры поддержки предпринимателям, заинтересованным в развитии придорожных объектов сервиса.

- Стимулировать появление комфортной инфраструктуры нужно через создание максимально комфортных условий для заинтересованных предпринимателей и выработку комплекса мер поддержки. Утвердить его необходимо к июню текущего года, - поручил Василий Орлов.

На первом этапе инвесторам предлагается рассмотреть семь площадок, расположенных вдоль федеральной трассы «Амур». В дальнейшем придорожную инфраструктуру планируется развивать и на региональных магистралях. Областное министерство экономического развития и внешних связей разработало предварительный перечень мер поддержки с учетом предложений предпринимателей.

- Наиболее затратными аспектами бизнес посчитал технологическое подключение к коммунальной инфраструктуре, а также строительство и модернизацию объектов, - рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

Областные власти собираются частично компенсировать расходы предпринимателей субсидиями из областного бюджета. Кроме того, бизнесмены смогут воспользоваться земельными участками и получить налоговые льготы. Для удобства предпринимателей региональное правительство проработает типовые решения по новым объектам дорожного сервиса: в них будут использоваться единый дизайн-проект и региональная символика. Этим в ближайшее время займутся специалисты Центра развития территорий.