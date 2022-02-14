Консультации по Венскому документу по запросу Украины назначены на 15 февраля 2022

Консультации ОБСЕ по Венскому договору в связи с запросом Украины пройдут в закрытом режиме Фото: REUTERS

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назначила консультации по вопросу соблюдения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности для прояснения ситуации вдоль российско-украинской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Мероприятие назначено на вторник, 15 февраля 2022 года. Оно пройдет в закрытом режиме во второй половине дня.

Как ранее писал сайт kp.ru, Киев запросил встречу с Россией и странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, встреча требуется для обсуждения ситуации вокруг республики.

Напомним, Венский договор был создан в 2009 году, а в 2011 претерпел изменения и теперь используется в редакции от данного времени. В нем прописан комплекс мер, которые могут предприниматься в случае угрозы со стороны любого государства.