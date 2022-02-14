В Госдуме предложили замораживать украденные деньги и блокировать счета злоумышленников Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что нижняя палата Федерального собрания разрабатывает законопроект, согласно которому деньги, которые мошенники украдут со счетов россиян, предлагается замораживать, а счета злоумышленников – блокировать на срок до 30 дней.

"Мы уже работаем. Это один из элементов борьбы с мошенниками. Рассчитываю, что документ будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию", - отметил парламентарий в беседе с изданием "Газета.ru".

При этом в Центральном банке России это предложение не поддержали, так как оно требуют серьезной проработки, в частности правового анализа.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе ЦБ, с участниками рынка обсуждались изменение механизма возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам. На текущий момент проект закона дорабатывается, рассказывают "Известия".

По данным Центробанка, в III квартале 2021 года мошенники украли у россиян 3,2 млрд рублей - на 18% больше, чем годом ранее. При этом эксперты уверены: вред от телефонных мошенников можно серьезно снизить. Как это сделать? Чтобы в этом разобраться, "Комсомолка" рассмотрела все три этапа "взаимодействия" афериста с жертвой.