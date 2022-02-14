Хуснуллин не исключил отмену пошлин на ввоз стройматериалов в России при росте цен

Марат Хуснуллин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил отмену пошлин на ввоз строительных материалов в страну при росте цен на них.

«У нас есть ряд ограничений на пошлины на ввоз строительных материалов, чтобы развивать рынок свой. Я считаю, что это правильно. Но … если у нас цены так будут расти, значит надо отменять пошлины», - заявил вице-премьер в интервью телеканалу «Россия-24».

Как отметил Хуснуллина, для него «необъяснимо», почему щебень в карьерах страны подорожал на 30-50%. По его мнению, в ряде случаев повышение стоимости связано с локальными монополиями. Он считает, что в таких случаях должно вмешаться государство.

Напомним, в ноябре прошлого года Минпромторг предложил повысить экспортную пошлину на лом металлов почти на треть. Как сообщалось, данная мера призвана стабилизировать цены на внутреннем рынке России.