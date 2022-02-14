Мумий Тролль выпустили новый клип «Вертолётики»

Режиссера вдохновляло творчество художника Рене Магритта. Фото: кадры клипа

Клип на композицию «Вертолётики» из альбома «После зла» стал новой видеоработой Red Pepper Film для группы "Мумий Тролль". На этот раз песня выступила базой для полноценной анимационной истории-бродилки.

Режиссер клипа Александра Бразгина рассказала, что в процессе работы над клипом отчасти ее вдохновляло творчество художника Рене Магритта и образы советской анимации, а для внимательных зрителей и фанатов группы в видео включили несколько сюрпризов-пасхалок. Речь идет об отсылках к другим клипам, к киноработам Ильи Лагутенко, к творчеству украинского художника Waone, который оформил обложку альбома «После зла».

«Вертолётики — это состояние души (а, может, и тела?) человека в конкретный период, который может быть как паряще-радостным, так и беспричинно-смурным», – рассказал Илья Лагутенко о клипе.

Ранее сообщалось, что лидер группы "Мумий Тролль" выступил на крыше самого высокого здания во Владивостоке – небоскреба "Аквамарин". Он исполнил композицию "Владивосток-2000".