Украина закрыла въезд для всех мужчин-граждан РФ призывного возраста Фото: REUTERS

Украина по меньшей мере до конца военных учений Вооруженных сил России вблизи украинских границ закрыла въезд для всех мужчин – российских граждан призывного возраста. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин - граждан РФ призывного возраста», - написал он в Facebook, уточнив, что соответствующие ограничения введены неофициально, «на неопределенный срок, как минимум до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокационных инцидентов».

Напомним, на фоне обострения ситуация вокруг Украины накануне несколько стран, посольства которых расположены в незалежной, сообщили об эвакуации сотрудников своих диппредставительств из страны или о том, что рассматривают такую возможность, а также призвали своих граждан покинуть эту страну.