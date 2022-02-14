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Общество14 февраля 2022 11:30

В Госдуме допустили возможность заведения дел о коррупции на основе расследований блогеров

Депутат Выборный заявил, что расследования блогеров могут стать основанием для возбуждения уголовных дел
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Депутат Выборный заявил, что расследования блогеров могут стать основанием для возбуждения уголовных дел

Депутат Выборный заявил, что расследования блогеров могут стать основанием для возбуждения уголовных дел

Фото: Олег ЗОЛОТО

Зампред Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что расследования блогеров могут стать основанием для возбуждения уголовных дел о коррупции.

"Никто не отменял права гражданского общества на поиск истины. Если в мой адрес поступит такое официальное обращение от блогера, я окажу содействие в проведении честного и всестороннего расследования", - пояснил парламентарий в беседе с изданием "Газета.ru"

Выборный отметил, что сейчас власть в России "открыта как никогда".

В 2020 году за коррупционные преступления в России осудили около 7,5 тысячи человек, но некоторые случаи криминального обогащения потрясают своими масштабами. Преступники даже не могут спрятать и потратить все, что наворовали. "Комсомольская правда" составляла рейтинг самых крупных взяток, которые изымали у российских чиновников и силовиков за последние годы.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил разработать единый реестр треш-стримеров, передает RT.