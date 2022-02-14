Прощание с Евгенией Брик состоится в Лос-Анджелесе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прощание с актрисой Евгенией Брик, которая умерла на 41-м году жизни, пройдет в Лос-Анджелесе, где артистка жила и проходила лечение от тяжелой болезни.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в окружении актрисы, простятся с Брик в узком кругу в Лос-Анджелесе. «Там же пройдет кремация, хоронить будут позже в Москве», - заявил собеседник агентства.

На данный момент не известно, будет ли организовано прощание в Москве. Муж Евгении Брик, режиссер Валерий Тодоровский пока остается в Соединенных Штатах.

Напомним, актриса умерла в минувший четверг, 10 февраля. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал о ее болезни, поскольку ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать эти подробности.

Евгения Брик известна по ролям в таких фильмах как «Оттепель», «Стиляги». Кроме того, ее можно увидеть в кинокартине «Географ глобус пропил» и многих других фильмах.