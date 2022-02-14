Американский обозреватель заявил о потере США гегемонии из-за «бессмысленных» войн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США потеряли статус мирового гегемона после «бессмысленных» военных конфликтов в Афганистане и Ираке. Такое мнение высказал обозреватель Род Дреер в своей статье для журнала American Conservative.

«Теперь мы должны жить с последствиями неправильного выбора, который мы тогда сделали, и никакое хвастовство и выдача желаемого за действительность не могут изменить ситуацию», - пишет американский обозреватель.

Как отметил Дреер, никто не давал Вашингтону права стать «единоличным арбитром» в международных отношениях. По его мнению, США не может смириться с мыслью о том, что ее «старый враг времен холодной войны, Россия, по сути помыкает» Штатами, однако, как он отметил, «в глубине души никто не хочет войны».

Журналист также обратил внимание на нынешнюю ситуацию с Украиной, указав на то, что Россия защищает свои геополитические интересы на границе. По его словам, на сегодняшний день РФ сильнее, чем была в 1990-е годы, в то время как США слабее, «в основном из-за собственной глупости», и не может рисковать началом третьей мировой войны.