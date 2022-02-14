"Мускулы" слезам не верят: в Госдуме объяснили, с чем связана русофобия Запада

Депутат Выборный заявил, что русофобия Запада связана со схожестью слов "Москва" и "мускулы" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Зампред комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что русофобия Запада может быть связана со схожестью по звучанию в английском языке слов "Москва" (Moscow) и "мускулы" (muscles).

"Может, в этом и кроется психологическая причина русофобии и враждебности Запада, что заставляет их представлять Москву агрессором", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru"

Парламентарий отметил, что этот факт доказывает "абсурдная мантра: Москва играет мускулами", которая "как под копирку" дублируется в западных СМИ.

Ранее в МИД России назвали нападение на консульство во Львове следствием русофобии.

"Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации", - цитирует сообщение ведомства RT.

В эфире радио Комсомольская правда" совместно с ученым-международником, доктором юридических наук Алексеем Кожемяковым мы разбирались, кто и как нас боится.