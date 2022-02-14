Германия направила в Литву дополнительный контингент военных

Германия направила в Литву еще 70 военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Литву прибыл самолет военно-воздушных сил (ВВС) Германии, на борту которого находились 70 военнослужащих. Об этом сообщает национальное радио LRT.

Дополнительный контингент военных расквартируют в составе сводного батальона НАТО передового базирования, расположенного в военном городке в Рукле.

Отметим, что у Германии в Литве до этого было размещено 550 военнослужащих в составе боевой группы. Общая численность сводного батальона составляет порядка 1200 человек, в том числе военнослужащие из Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Чехии.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о ведении переговоров об увеличении зарубежного военного контингента в стране с Германией и США.

Как ранее писал kp.ru, читатели немецкого издания подвергли критике военную помощь Литве со стороны Германии. В частности, немцы выступили против строительства военных казарм НАТО в Литве.