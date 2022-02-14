"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита газа через Украину и Польшу в марте 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская компания «Газпром» не забронировала на март текущего года мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» и дополнительные мощности для транзита через Украину, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

На аукционах в понедельник, 14 февраля, предлагали забронировать транзит мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров голубого топлива в сутки и мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров в сутки.

Напомним, долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по «Ямалу – Европе» окончился в 2020 году, с того времени российская компания бронирует мощности магистрали через аукционы.

На январь текущего года «Газпром» забронировал примерно четверть предложенных для транзита мощностей «Ямала – Европа», что составляет 19,3 миллиона кубометров в сутки, однако так и не воспользовался ими, а на февраль 2022 года не забронировал мощности совсем.

Как писал сайт kp.ru, накануне польская PGNiG подала встречный иск на «Газпром» о снижении цен на газ.